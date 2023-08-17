TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 17 Ağustos mesajı: Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin
17 Ağustos depreminin yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Kurtulmuş "Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17 Ağustos 1999'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi.
Numan Kurtulmuş yaptığı paylaşımda "#17Ağustos1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde yitirdiğimiz canlarımızın hüznünü hala yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti.
17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
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