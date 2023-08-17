İşte CHP’deki omurgasızlık hikayesinin perde arkası! İmamoğlu’nun travmatik siyasi eziklik hezimeti

Beklediği de oldu. Çünkü aday yaptığı adımın siyasi çapını biliyordu. İmamoğlu, dört yıl boyunca yeri göğü inletip Akşener'le iş tutmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nu aşamadığı için cumhurbaşkanı adayı olamadı. Yetinmedi yine Akşener sayesinde cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaptı; ama bu kez halk izin vermedi. Son bir atakla "Zoom" yapıp CHP Genel Başkanlığı'na oturmak istedi, ona da Kılıçdaroğlu "dur" dedi.

Şimdi "hayatı boyunca hep misyon adamı" olduğunu söyleyen biri olarak kös kös İBB başkan aday adaylığına geri dönmek zorunda kaldı.

Ama hakkını teslim edelim, CHP'deki büyük oyunun içinde bir aktör olmayı da başardı. Bunda kuşkusuz 100 yıllık parti CHP'nin kendi çocuklarından bir aktör yetiştirememesinin etkisi büyük. İmamoğlu bu fırsatı iyi değerlendirdi ve onlara kendini kabul ettirdi.