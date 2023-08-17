17 Ağustos 2023, Perşembe
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Emine Erdoğan'dan Hindistan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Emine Erdoğan’dan Hindistan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bin yılların doğal reçetelerini, zamanın testinden geçmiş bir miras olarak gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğunu belirtti.

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