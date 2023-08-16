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Süresiz nafaka kalktı mı, kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç son dakika açıkladı! 2023 kimler nafaka alamayacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Süresiz nafaka kalktı mı, kalkacak mı? Adalet Bakanı Tunç son dakika açıkladı! 2023 kimler nafaka alamayacak?

Nafaka düzenlemesi konusundaki detaylar toplumun büyük bir merakla takip ettiği bir gelişme haline geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları nafaka konusundaki yeni düzenlemelere dair önemli ipuçları sundu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, süresiz nafakanın kalkıp kalkmayacağı ve kimlerin nafaka alamayacağı gibi konuları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte detayları...

Nafaka düzenlemesi konusundaki detaylar toplumun büyük bir merakla takip ettiği bir gelişme haline geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamaları nafaka konusundaki yeni düzenlemelere dair önemli ipuçları sundu. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, süresiz nafakanın kalkıp kalkmayacağı ve kimlerin nafaka alamayacağı gibi konuları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte detayları...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

"Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi.

1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis'İn yeni döneminde gündeme gelecek.

2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.

Aile ile ilgili, aileyi sapkın akımlardan korumak üzerine bir düzenleme var. Aile toplumun temelidir. Kadın ile erkeğin eşitliğine dayanır ve sadece kadın ile erkek evlenebilir. Bunlar yeni anayasa ile güvence altına alınacak."

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