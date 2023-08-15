Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bolu, Denizli ve Eskişehir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

"Bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız"

Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Kılıç, "Güneyçalıca köyünde ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangınıyla ilgili ihbar alınır alınmaz Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimiz yangın bölgesine süratle sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde; 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmekte olup ekiplerimizin yangın söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.