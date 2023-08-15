Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bolu, Denizli ve Eskişehir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Türkiye'nin 7 kentinde orman yangını çıktı. Bolu, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Bingöl, Ankara ve Eskişehir'deki yangınlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle Denizli ve Ankara'da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken, dört kentte devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2023
21:48 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
21:48
BOLU
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneyçalıca köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş yangını söndürmek için mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek üzere Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne giden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
"Bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız"
Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Kılıç, "Güneyçalıca köyünde ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangınıyla ilgili ihbar alınır alınmaz Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimiz yangın bölgesine süratle sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde; 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmekte olup ekiplerimizin yangın söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
ANTALYA
Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.