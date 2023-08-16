İstanbul Üniversitesi'nde skandal hormon tedavisi! Tıp Fakültesi Dekanlığı harekete geçti: İnceleme başlatıldı
İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktorun 18 yaşın altındaki 22 çocuğa tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak ergenlik durdurucu hormonlar verdikleri iddiası üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı inceleme başlattığını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan 11 doktor ve öğretim görevlisinin 18 yaşın altındaki 22 çocuğa tıbbi ve kanuni ilkelere aykırı olarak ergenlik durdurucu hormonlar verdikleri iddia edildi.
Söz konusu öğretim görevlileri, çocukların durumu hakkında, "Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi" başlığıyla bir makale yayımladı.
BAŞKA YERDE AMELİYAT
Makalenin ardından hastanede cinsiyet ameliyatı yapıldığına yönelik iddialar gündeme geldi.
İddialar üzerine İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek iddiaları yalanladı.
Tükek, "Çalışmada ifade edilen mastektomi (meme ameliyatı yapılan) olguları da maalesef dışarıda ameliyatı yapılıp bizim kurulumuza başvuran hastalardır. İstanbul Tıp Fakültesi hastanesinde 2017 yılından beri cinsiyet sorunu yaşayan bireylerin değerlendirildiği ve tedavi edildiği kapsamlı bir kurul bulunmaktadır. Bu kurulda, psikiyatrist, çocuk ve erişkin endokrinoloji, üroloji, adli tıp, kadın doğum uzmanları yer almaktadır" dedi.
Sabah'ta yyer alan habere göre, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın açıklamasında ise, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.
KADEM: YASALARA AYKIRI
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) cinsiyet değiştirme iddiasına ilişkin açıklamasında, "İstanbul Üniversitesi'nde görevli bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptığı iddiası vahimdir. Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkânsız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur" denildi.
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