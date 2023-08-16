İstanbul Üniversitesi’nde skandal hormon tedavisi! Tıp Fakültesi Dekanlığı harekete geçti: İnceleme başlatıldı

Sabah'ta yyer alan habere göre, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın açıklamasında ise, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.