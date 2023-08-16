Eski ABD Başkanı Donald Trump tutuklanacak mı? 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyor! A Haber'de yorumlandı: Politik bir girişim...
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi. Trump'a yönelik ortaya atılan bu suçlamalar, A Haber'de Gazeteci Mustafa Tanyeri tarafından yorumlandı. Tanyeri, "Bunu tamamen bir politik bir girişim ve önünde adayı yok etme çabası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi.
Georgia'nın Atlanta kentinde Trump'ın "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan'a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklandı.
13 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.
Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia'ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump'ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia'nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu."
TRUMP'IN EKİBİNDEN TEPKİ
Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump'ın kampanya ekibi, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i hedef alan bir açıklama yayımladı.
Willis'in "kudurmuş bir partizan" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak." ifadesine yer verildi.
REUTERS YİNE İŞ BAŞINDA!
Reuters haber ajansı, dün gün içinde Fulton bölge mahkemesinin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra "bir açıklama yapılmadan" kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.
Sosyal medyada hayli paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli belgede Trump'a yönelik suçlamalar yer alıyordu.
Trump'ın hukuk ekibi, böyle bir hadise yaşanmasının soruşturmadaki kusurları yansıttığını belirterek, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'in ofisini suçlamıştı. Trump'ın avukatları, "Fulton Bölge Savcılığının ofisi, büyük jüri sürecinin bütünlüğüne saygı duymadıklarını bir kez daha göstermiştir." açıklamasını yapmıştı.
TRUMP, SAVCIYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Trump, dün sabah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, soruşturmayı yürüten Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i hedef almıştı.
Kendisinin seçim sonuçlarına müdahale etmediğini savunan Trump, "seçimde hile yapanlar ve seçimi çalanların" seçim sonuçlarına müdahale ettiğini ve onların yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı.
Trump, bu suçlamaların neden 2,5 yıl önce değil de şimdi yapıldığını sorgulayarak, bunun "2024 başkanlık seçimlerine müdahale" olduğu vurgusunu yinelemişti.
TRUMP'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Washington Post gazetesi, 2021'de Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlamıştı.
Kayıtta, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu; elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum çünkü eyaleti biz kazandık." sözleri dikkati çekmişti.
Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
OY MAKİNELERİ MESELESİ
Bunların yanı sıra Georgia'da, Cumhuriyetçi yerel bir seçim yetkilisinin, 2020 seçimlerinden sonra Trump için çalışan iki kişiyi oy makinesi verilerini göstermek için bölge seçim ofisine aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Görüntülerde, Cumhuriyetçi ilçe seçim yetkilisi Cathy Latham'ın, Trump'ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall ve Paul Maggio adlı iki kişiyi Coffee bölge seçim ofisine soktuğu görülüyordu.
"SullivanStricker" adlı veri bilimi şirketi çalışanı Hall ile Maggio'nun, Powell'in talebi üzerine seçim ofisine gittiği iddia edilmişti.
Maggio'nun, videonun çekildiği 7 Ocak 2021'de Powell'a, "seçimde kullanılan oy makinelerinden toplayabildiklerini toplamak" için seçim ofisine gittiklerini ve seçim yönetim sistemi sunucusunun fotoğrafları da dahil veri toplamayla ilgili "her şeyin yolunda olduğunu" yazdığı kaydedilmişti.
Videonun çekildiği aynı gün Coffee bölge seçim ofisinde, oy makineleri ihlali yaşandığının tespit edildiği ve Fulton Bölge Savcılığınca soruşturma açıldığı belirtilmişti.
Yine Ocak 2021'de, Cyber Ninjas güvenlik şirketinden Doug Logan ve Jeffrey Lenberg adlı iki şahsın, aynı seçim ofisine iki kez birlikte gittiği, Lenberg'in daha sonra kendi başına 5 kez daha ofisi ziyaret ettiğini gösteren videolar olduğu gündeme gelmişti.
Logan ve Lenberg'in, Michigan eyaletinde oylama makinelerine müdahale ettiği iddiasıyla başka bir soruşturmanın konusu olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Siyasi gözlemciler, ortaya çıkan söz konusu videonun Trump ve ekibinin, kendilerine sempati duyan yerel seçim görevlilerini kullanarak, sahtekarlık yapıldığını savundukları 2020 Başkanlık Seçimi sonucunu değiştirmek için kanıtları ortaya çıkarma çabalarını gösterdiği değerlendirmesini yapmıştı.
Georgia, 2020 Başkanlık Seçimi sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkmış, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.
TRUMP'A AÇILAN DAVALAR
Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.
"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.
Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.
Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
Gazeteci Mustafa Tanyeri, ABD Eski Başkanı Donald Trump'a açılan 4. davaya yönelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Tanyeri, "Trump'ın hapishaneye girme ihtimali son derece güçlü. Trump'ın parti olarak rakibi olan, demokrat eyaletlerin özellikle seçilmiş hukuk yetkilileri tarafından yapılan politik bir baskı aracı.
Georgia eyaletinin başsavcısı Trump için 'Siz bu seçimi geri çevirmek için bir takım müdahalelerde bulundunuz, ancak başarılı olamadınız. Bu girişim kanuna aykırı…' ifadelerini kullanıyor.
"POLİTİK BİR GİRİŞİM! TRUMP'I YOK ETME ÇABASI…"
Savcının söylediğine göre bu suçlardan jüri önünde mahkum olursa 20 yıla kadar hapse girmesi söz konusu olabilir. Ancak ben ortada bir suç olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu tamamen bir politik bir girişim ve önünde adayı yok etme çabası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
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