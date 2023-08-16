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Devlet milletinin yanında! Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplum Yararına Program süresi uzatıldı

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Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Devlet milletinin yanında! Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı: Toplum Yararına Program süresi uzatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresinde 9 ay uzatmaya gidildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kararla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz."

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