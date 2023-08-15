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Malatya'da büyük bahçe yangını! Alevler yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Malatya’da büyük bahçe yangını! Alevler yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kentte çok sayıda kayısı ve ceviz ayağı alevlere teslim olurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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