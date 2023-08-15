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Antalya'da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

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Giriş Tarihi: 15.08.2023 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023
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Antalya’da korkutan orman yangını! Ekipler bölgede

Antalya'nın Akseki ilçesinin Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanın fark edilmesi ile bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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