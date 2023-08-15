İstanbullu çöp dağlarına yeniden hazırlıklı ol! İBB'ye bağlı İSTAÇ'ta grev hazırlığı
CHP'li İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana sürekli olarak işçi kıyımları yaşanırken; işçilerin maaş, sosyal haklar gibi konularda da hak arayışları sürüyor. Son olarak İBB'ye bağlı İSTAÇ AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık tespiti yapıldı. İşçilerin grev hazırlığında olduğu bildirildi.
HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli İSTAÇ AŞ'de taleplerinin karşılanmaması halinde greve çıkacaklarını bildirdi.
Arslan, basın mensupların yaptığı açıklamada, İBB'ye bağlı İSTAÇ AŞ ve İSPER'de Hizmet-İş Sendikası olarak toplu iş sözleşmesi süreci yürüttüklerini belirtti.
Sözleşme görüşmelerinin iki şirketteki toplam 11 bin üyelerini ilgilendirdiğini vurgulayan Arslan, şu bilgileri paylaştı: "Geçtiğimiz günlerde İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim ve Ulaşım AŞ'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile bir sözleşme imzalandı. Bize de bu sözleşmenin koşullarıyla imza atmamız teklif edildi. Bunu kabul etmedik. '25 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi bizim açımızdan sürdürülebilir değil' dedik. Bu konudaki uyuşmazlık devam ediyor. Arabulucu raporu önümüzdeki günlerde gelecek, sonrasında grev kararı almamız gerekiyor. Grev kararı almaya doğru gidiyoruz. Üyelerimiz ise grev oylaması yapmadan direkt grev kararı almamızı istiyor."
"TALEBİMİZ 25 BİN LİRADAN BAŞLAYAN ÜCRET SKALASI"
İSTAÇ AŞ'de sözleşme kapsamında 5 bin 500 işçinin bulunduğunu ve bu işçilerin ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu: "İlçe belediyelerinin topladığı çöpler, İBB'ye ait 9 adet katı atık aktarma istasyonuna biriktiriliyor. Buradaki çöpler İBB tarafından daha büyük araçlarla düzenli depolama sahalarına ve geri kazanım tesislerine taşınıyor. İSTAÇ AŞ'deki arkadaşlarımız tüm bu kritik süreci yürütüyor. Grev halinde ilçelerden gelen çöpler transfer bölgelerinde kalacak, transfer bölgelerinde çöp yığınları olunca da ilçelerde çöpler ya toplanamayacak ya da toplansa da boşaltılamayacak."
Arslan, greve gidilmeden uzlaşmayla sözleşmeyi imzalamak istediklerini ifade ederek, 1 Temmuz'dan geçerli 25 bin liradan başlayan bir ücret skalası oluşturmayı talep ettiklerini kaydetti.
ÇÖP KAMYONLARI KUYRUK OLMUŞTU
İstanbul'da ilçe belediyeleri aylardır çöp aktarma sorunu yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenibosna ve Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonla-rı'nda yaşanan aksaklıklar, ilçe belediye personelini canından bezdirdi. Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve Bakırköy'de ilçe belediyelerinin cadde ve sokaklardan topladığı çöpler, İBB'ye ait Yenibosna'daki katı atık tesisine dökülüyor. Çöpler, buradaKİ TIR'lara boşaltılıp Silivri'deki Katı Atık Merkezi'ne götürülüp işleniyor.
ARAÇLAR ARIZALI PERSONEL EKSİK
Daha önce ortalama 45 dakika süren boşaltma işlemi 5 saate kadar çıktı. Aktarma istasyonunda kilometrelerce çöp kamyonu kuyruğu oluştu. Sorunun, İBB tarafından işletilen aktarma merkezinden kaynaklandığı belirtiliyor.
KAMYONLAR KUYRUKTA ÇÖP SOKAKTA BEKLİYOR
İlçelerdeki çöp konteynerleri dolup taşarken, toplanamayan çöpler sıcak havayla kokmaya başladı. Bu durum halk sağlığını da tehdit ediyor. İlçe belediyelerinden yetkililer, topladıkları çöpü boşaltmaya giden kamyonların çöpü dökemeden geri geldiği bilgisini verdi. Aktarma merkezinin kalabalık olduğu, geceleri yoğun kuyruk oluştuğu belirtiliyor. Çöpleri konteynerde bırakmamaya çalıştıklarını ifade eden ilçe belediyesi yetkilileri, böyle devam ederse sinek, böcek ve haşerat tehlikesinin başlayacağını, bunun da hastalığa neden olacağını belirttiler.
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