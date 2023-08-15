Dünya Türkiye'yi yakından takip ediyor! İşte dış politikada yeni dönemin şifreleri
Türkiye'nin stratejik konumu, küresel ve bölgesel mevzularda oynadığı kilit rol nedeniyle yeni dönemde izlenecek dış politika güzergahı dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı sonrasında dış politikada atılacak adımlar da şekillendi.
Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yeni dönemde Türk dış politikasının daha efektif ve koordine hale gelmesi için atılacak adımlar şekillendi.
Başta Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri olmak üzere bakanlıklar arası eşgüdüm ve koordinasyon hususuna büyük önem verilecek.
SİBER GÜVENLİK
Hiçbir verinin küçümsenmemesi gerektiği, bakılan pencereden çok da önemli görünmeyen bir hususun Ankara'da büyük bir resmin parçasını tamamlayabileceğinden hareketle dünyanın dört bir yanında görevli Türk büyükelçi ve misyon şefleri Türkiye'nin güvenlik öncelikleriyle ilgili her tür bilgiyi merkeze aktaracak.
Siber güvenlik konusunda hem dikkatli olunması hem de farkındalığın oluşturulması üzerinde çalışılacak. Beşeri kapasite açısından dünyanın en kaliteli ve iyi yetişmiş ağlarından birine sahip olan Türk hariciyesi, diplomatların daha üretken hale gelmesiyle daha aktif olacak.
DERİNLEMESİNE ANALİZ
Türk diplomasisinin önceliklerinin müzakere edildiği Büyükelçiler Konferansının açılışında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikada 4 temel stratejik hedefi bölgede barış ve güvenliği tesis etme, dış ilişkilerin yapısal zemine oturtulması, refah ortamını geliştirme ve küresel hedeflerin ilerletilmesine katkı sağlamak olarak sıraladı.
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