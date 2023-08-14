Fondaş Fatih Portakal bile Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sizinle kimse ittifak yapmaz tehlikesiniz anında satabilirsiniz
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimete rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını ekip arkadaşlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu ittifak ortakları tarafından da yoğun eleştiriye maruz kalıyor. Özellikle Meral Akşener'in çıkışı sonrası İYİ Partili isimler üst üste ittifaktan kopuş mesajları verirken CHP fondaşı Fatih Portakal da bu gelişmeleri yorumladı. Portakal, Kılıçdaroğlu'na yüklenirken "İlkeniz ve prensibiniz yok Kemal Bey. Arkadan iş çevirmişsiniz, ikinci turda yaşananlar ortada. Ben parti lideri olsam size güvenmem. Partinizdeki insanları satıp, pervasızca kurulunuzdan onay almadan anlaşma yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
Kılıçdaroğlu parti içinde kendisine karşı yükselen "istifa" seslerini de kısarken, CHP de yerel seçim hazırlıklarına başladı.
İYİ PARTİ'DEN ÜST ÜSTE KOPUŞ MESAJLARI
Özellikle Meral Akşener'in "CHP'den aldığımız 15 vekil en büyük pişmanlığım" sözleri sonrası İYİ Parti'den üst üste gelen ittifaktan kopuş mesajları 7'li koalisyonun dağılmak üzere olduğunun sinyallerini verdi.
'SEÇİMLERE AYRI GİRELİM' TALEBİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
İYİ PARTİ'YE "GİTMEK İSTEYENE KAPI ORADA" GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine yöneltilen "İYİ Parti ve HDP kendi adaylarını çıkarırsa CHP, İstanbul ve Ankara'yı kaybetmez mi?" sorusuna "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı. Biz, ayrıca yeni büyükşehir belediyeleri ve çok sayıda belediye başkanlığını da kazanacağız" yanıtını verdi.
Bu gelişmeler ışığında gündemi değerlendiren Fondaş Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek sert ifadeler kullandı.
"İLKENİZ YOK PRENSİBİNİZ YOK"
"Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelmeli" diyen ve aklı ittifakta olan bir Kılıçdaroğlu var. Tabiki ittifak önemli ama sizinle kim ittifak kuracak? Arkadan iş çevirmişsiniz Kemal Bey. İkinci tur öncesi yaşananlar ortada. Zafer Partisi ile yapılanlar ortada. İlkeniz ve prensibiniz yok.
"BAŞARISIZLIK HİKAYESİNDEN BAŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"
Son bir haftada 3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı verdiniz. Bir de kendi hissenizden verdiğinizi söylediniz. Ne hissesi ya? Sonrasında çıkıp komisyonlarınızı suçluyorsunuz. Partisinin çalışanlarını satan bir insandan bahsediyoruz. Başarısızlık hikayesinden başarı hikayesi çıkarmak isteniyor.
"PARTİNİZDEKİ İNSANLARI SATIP ONAY ALMADAN ANLAŞMA YAPTINIZ"
Sizinle kim yürür Kemal Bey? Bu aşamadan sonra Meral Akşener mi size güvenecek? Kimi ikna edebileceksiniz? Ben parti lideri olsam size güvenmem. Partinizdeki insanları satıp, pervasızca kurulunuzdan onay almadan anlaşma yapıyorsunuz.
"SİZ TEHLİKESİNİZ HER AN SATABİLİRSİNİZ"
Sizinle kimse ittifak yapmaz tehlikelisiniz çünkü. Anında satabilirsiniz.
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