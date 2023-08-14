Fondaş Fatih Portakal bile Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan etti: Sizinle kimse ittifak yapmaz tehlikesiniz anında satabilirsiniz

"İLKENİZ YOK PRENSİBİNİZ YOK"

"Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelmeli" diyen ve aklı ittifakta olan bir Kılıçdaroğlu var. Tabiki ittifak önemli ama sizinle kim ittifak kuracak? Arkadan iş çevirmişsiniz Kemal Bey. İkinci tur öncesi yaşananlar ortada. Zafer Partisi ile yapılanlar ortada. İlkeniz ve prensibiniz yok.

"BAŞARISIZLIK HİKAYESİNDEN BAŞARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Son bir haftada 3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı verdiniz. Bir de kendi hissenizden verdiğinizi söylediniz. Ne hissesi ya? Sonrasında çıkıp komisyonlarınızı suçluyorsunuz. Partisinin çalışanlarını satan bir insandan bahsediyoruz. Başarısızlık hikayesinden başarı hikayesi çıkarmak isteniyor.