Mogan Gölü artık tertemiz! Çalışmalar meyvesini verdi

3,5 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesiyle Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

2 etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü, Başkentlilerin de keyifle vakit geçirdikleri alan oldu.