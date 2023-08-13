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Mogan Gölü artık tertemiz! Çalışmalar meyvesini verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2023
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Mogan Gölü artık tertemiz! Çalışmalar meyvesini verdi

Geçmişi 8 bin yıl önceye dayanan Mogan Gölü'nden sevindiren haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi meyvesini verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan tarihi göl dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi oldu.

Ankara'ya sevindiren haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da bulunan çevre harikası Mogan Gölü'nde 3 milyon 500 bin metreküp dip çamurunun temizlendiğini açıkladı.

3,5 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesiyle Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

2 etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yapılan temizliğin ardından yeniden binlerce canlının yaşam merkezine dönen Mogan Gölü, Başkentlilerin de keyifle vakit geçirdikleri alan oldu.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkardık. Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, hem su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ediyor hem de çevresinde yaptığımız, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ 8 BİN YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen "Mogan ve Eymir Göllerinin Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelemesi" adlı proje kapsamında yapılan çalışmalar, Ankara için önemli iki gölün geçmişinin 8 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

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