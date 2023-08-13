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Bingöl'de narkoterör operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK'nın 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesin engellendi

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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Bingöl’de narkoterör operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK’nın 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesin engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini açıkladı.

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