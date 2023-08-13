Küçük çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar! 22 çocuğa geri dönüşü zor olan hormon tedavisi! İşte o doktorlar...

1 ÇOCUK BEDENSEL GÖRÜNÜMÜNDEN MEMNUN OLMADI

Ayrıca çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği öğrenildi. Bu ilaçlar 22 çocuğa, 3 ay bile takip yapılmadan başlanmış.

LGBT aktivisti psikiyatrist Seven Kaptan yaptığı açıklamada cinsiyetiyle ilgili ikilimde kalan çocukların tedavi edebileceğini ifadelerini kullandı.

Verdiği bir röportajda, çocukların ilkokulda birbirlerinin eteğini ve kemerini çekiştirmesini eşcinsel eğilimin aşaması olarak tanımlayan Kaptan, yine hiçbir bilimsel dayanak göstermeden ebeveynlere yol göstermeye çalıştı. Kaptan "Çocuğunu psikiyatriste götürebiliyor ama önüne geçebilecekleri bir süreç değil bu." açıklamasında bulundu.