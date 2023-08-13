Küçük çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar! 22 çocuğa geri dönüşü zor olan hormon tedavisi! İşte o doktorlar...
İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda bulunan doktorlar tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Yapılan çalışmada doktorların kanunsuz şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yaptığı ve bazı psikiyatrsitlerin reşit olmayan çocuklara hormon tedavisi başlattığı görüldü. Bu iddialar sonrası KADEM'den yapılan açıklamada söz konusu çocukların birer kobay gibi kullandığını ifade edilirken "Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir." denildi. İşte detaylar...
"Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi" ismiyle yayınlanan ve alanındaki çalışmalar yapan doktor ve akademisyenlerden oluşan 11 ismin kaleme aldığı makalede henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerinin nasıl değiştirildiği anlatıldı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AKADEMİSYENLERİN İMZASI VAR
Yayınlanan makalede İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan isimler de bulunuyor.
İŞTE O İSİMLER
Esin Karakılıç Özturan İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Ayşe Pınar Öztürk İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Doç. Dr. Ayşe Burcu Erdoğdu İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, LGBT aktivisti psikiyatrist Seven Kaptan, Aslı Derya Kardelen Al İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu İstanbul Tıp Fakültesi'nde akademisyen, Dr. Melek Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi'nde akademisyen, Doç Dr. Neşe Direk İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Feyza Darendeliler İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen, Prof. Dr. Firdevs Baş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
GERİ DÖNÜŞÜ MÜMKÜN OLMAYAN AMELİYATLAR...
Söz konusu çalışmada 22 çocukta ''ergenlik durdurucu hormonlar" kullanıldığı belirtilirken 7 çocukta 18 yaşından önce geri dönüşü mümkün olmayan cinsiyet değiştirme ameliyatları yapıldığı ifade edildi.
1 ÇOCUK BEDENSEL GÖRÜNÜMÜNDEN MEMNUN OLMADI
Ayrıca çocuklardan birinin yeni bedensel görünümünden memnun kalmadığını bildirerek ve tüm tedavileri keserek geçişten vazgeçtiği öğrenildi. Bu ilaçlar 22 çocuğa, 3 ay bile takip yapılmadan başlanmış.
LGBT aktivisti psikiyatrist Seven Kaptan yaptığı açıklamada cinsiyetiyle ilgili ikilimde kalan çocukların tedavi edebileceğini ifadelerini kullandı.
Verdiği bir röportajda, çocukların ilkokulda birbirlerinin eteğini ve kemerini çekiştirmesini eşcinsel eğilimin aşaması olarak tanımlayan Kaptan, yine hiçbir bilimsel dayanak göstermeden ebeveynlere yol göstermeye çalıştı. Kaptan "Çocuğunu psikiyatriste götürebiliyor ama önüne geçebilecekleri bir süreç değil bu." açıklamasında bulundu.
KADEM'DEN İDDİALARA TEPKİ: KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMALI
İstanbul Üniversitesi'nde görevli bazı doktorların, 11-16 yaş aralığındaki çocuklara cinsiyet değişikliğine yönelik ilaçlar verdiği ve ameliyatlar yaptığı iddiası vahimdir.
Çocukları birer kobay gibi kullanarak geri dönüşü imkansız yollara sokmak, insanlık dışı olmanın yanı sıra yasalara da aykırıdır, suçtur.
Bu işlemleri yapan doktorlardan bir kısmının, LGBT lobilerinin sözcülüğünü üstlenen medya organlarında yer alması, durumun, hasta-doktor ilişkisinin ötesinde bir faaliyet olduğunu çağrıştırmaktadır. Görevlerini kötüye kullanan bu doktorların derhal görevden uzaklaştırılarak konuyla ilgili soruşturma başlatılması ve Türkiye'nin diğer üniversite/hastanelerinde de tedbirlerin artırılması elzemdir.
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