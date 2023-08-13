Başkan Erdoğan'ın 1974 yılındaki tiyatro gösterisi! Atila Aydıner 'Şimdi ise kurduğunuz tiyatroları bozuyoruz' diyerek paylaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Tepebaşı tiyatrosunda yazıp, yönetip, başrol oynadığı Mas-kom-yah adlı oyunu icra ettiği günleri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özlemle yad etti. Aydıner paylaşımında, "Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık şimdi ise kurduğunuz tiyatroları bozuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gazeteci Zafer Şahin'in paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ile beraber 1974 yılında Tepebaşı Tiyatrosunda Mas-kom-yah adlı oyunu icra ettiği günleri özlemle andı.
Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın oyunu yazıp-yönettiği ve iyi evlat ismiyle başrolü olduğu tiyatro oyununun icrasını gözler önüne serdi.
"OYUNU YAZAN YÖNETEN BAŞROLÜ OYNAYAN ERDOĞAN..."
Şahin paylaşımında, "Resimdeki siyasetçiyi tanıdınız mı?? "Tiyatrodan ne anlar" dedikleri Recep Tayyip Erdoğan!!! 1974 yılında Tepebaşı Tiyatrosunda Mas-kom-yah adlı oyunu icra ediyor!! Oyunu yazan-yöneten ve İyi Evlat ismiyle başrolü oynayan Erdoğan !!! Yanındakilerden biri biri de Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner… Erdoğan ve arkadaşları 70'li yıllarda Milli Selamet Partisine destek olmak için İstanbul, Ankara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde yüzlerce kez sahneye çıkıyor, kulis tozu yutuyor. Türk siyasetinde tiyatroyla bu kadar bağı olan başka siyasetçi var mı?" ifadelerini kullandı.
"REİS İLE O ZAMANLAR GENÇTİK TİYATRO SAHNELERİNİN TOZUNU ATTIRDIK"
Aydıner paylaşımında, "Mas-Kom-Yah ve Akrep Cumhurbaşkanımız ile birlikte sahnelerin tozunu attırdığımız iki güzel oyundu. Sayın Cumhurbaşkanımız sanata, spora ve tiyatroya her zaman ilgiliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu oyunları birçok ilde oynadık ama bizim için en heyecan vericisi bu oyunu merhum hocamız Erbakan'ın karşında oynamaktı. Reis ile o zamanlar gençtik tiyatro sahnelerinin tozunu attırırdık şimdi ise kurduğunuz tiyatroları bozuyoruz." ifadelerini kullandı.
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