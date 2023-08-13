Galatasaray’dan stoper için takas teklifi! Yunus Akgün İngiltere yolcusu...

SON TEKLİF: YUNUS ARTI 5 MİLYON EURO



İngiliz ekibinin Yunus Akgün'e ilgisini fırsat bilen Galatasaray yönetimi, son olarak Yunus artı 5 milyon euro şeklinde Wout Faes teklifini revize etti.

Bir alt ligde oynamak istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Yunus'un da Ada ekibine sıcak baktığı belirtilirken, iki kulüp arasında anlaşmanın kısa sürede sağlanmasının beklendiği ifade edildi.