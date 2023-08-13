CHP'ye bir 'yerel seçim' darbesi de Gelecek'ten: Kendi ismimizle gireceğiz
14 ve 28 Mayıs seçimlerin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan koalisyon masasında 'iç savaş' ve yaşanan 'kaos' ipleri tamamen kopardı. CHP'nin 2024'te yapılacak 'yerel seçim' hayalleri günden güne suya düşerken, bir darbe de seçimlerdeki küçük ortak Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'yerel seçimler'e kendi logosu ve ismiyle gireceklerini belirtti.
Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimet uğrayan koalisyon masasının küçük ortaklarından Gelecek Partisi, seçimlerin ardından CHP ile İP'leri koparmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'yerel seçimler'de ittifak yapmadan kendi başlarına gireceklerini belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, ileride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.
Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Davutoğlu açıklamalarda bulundu.
"GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ"
Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.
CHP'NİN YEREL SEÇİM 'HAYALLERİ' BİLE SUYA DÜŞÜYOR!
Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz." dedi.
Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız." ifadelerini kullandı.
"MİLLET İTTİFAKI KURMUŞUZ, HDP'Yİ DE İNKAR ETMEMEK LAZIM"
Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu.
"Yüzde 48'i kiminle aldınız?" diyen Demir, şunları kaydetti:
Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir, "El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Pazar 2023 FB maçı canlı yayın bilgileri...
- EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...
- YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA ÖSYM | Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İlginç görünüşüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....
- Lise kayıt takvimi 2023-2024 | Lise (9-10-11-12. sınıf) kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gerekli evraklar neler?
- Fenerbahçe'ye panter gibi kaleci! Uçuş planı yapılıyor! 9 milyon Euroluk müjde açıklanmak üzere!
- Memura 33.880 TL, Emekliye 15.210 TL maaş! 7 milyona 3 ayda 1 altın testi açılacak! %35'lik Toplu sözleşme zammı, 3600 ek gösterge, 8.077'lik seyyanen artış...
- Müge Anlı ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? 2023-2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm takvimi
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?
- AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...
- Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...