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CHP'ye bir 'yerel seçim' darbesi de Gelecek'ten: Kendi ismimizle gireceğiz

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Giriş Tarihi: 13.08.2023 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023
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CHP’ye bir ’yerel seçim’ darbesi de Gelecek’ten: Kendi ismimizle gireceğiz

14 ve 28 Mayıs seçimlerin Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan koalisyon masasında 'iç savaş' ve yaşanan 'kaos' ipleri tamamen kopardı. CHP'nin 2024'te yapılacak 'yerel seçim' hayalleri günden güne suya düşerken, bir darbe de seçimlerdeki küçük ortak Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'yerel seçimler'e kendi logosu ve ismiyle gireceklerini belirtti.

Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimet uğrayan koalisyon masasının küçük ortaklarından Gelecek Partisi, seçimlerin ardından CHP ile İP'leri koparmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'yerel seçimler'de ittifak yapmadan kendi başlarına gireceklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere, ileride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde kendi logo ve isimleriyle gireceklerini bildirdi.

Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

"GELECEK PARTİSİ OLARAK GİRECEĞİZ"

Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

CHP'NİN YEREL SEÇİM 'HAYALLERİ' BİLE SUYA DÜŞÜYOR!

Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz." dedi.

Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI KURMUŞUZ, HDP'Yİ DE İNKAR ETMEMEK LAZIM"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu.

"Yüzde 48'i kiminle aldınız?" diyen Demir, şunları kaydetti:

Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir, "El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular." dedi.

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