CHP’liler bile farkında! Partiden ’ihraç’ edilen Tanju Özcan’dan yerel seçim bombası: İstanbul ve Ankara kaybedilecek

"KILIÇDAROĞLU BAŞARISIZLIĞIN İSİMLENDİRİLMİŞ HALİ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel olarak bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali. Eniştem olsa en sevdiğim eniştem olurdu ama siyaseten başarısız olmuş bir insanın koltuğa yapışıp kalmasını ben hazmedemiyorum." dedi.

CHP'NİN BAŞINDA OLDUĞU SÜRECE DÖNMECEĞİM

Partiye geri dönemesinin mümkün olup olmadığına dair soruya ise Özcan, "Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğu sürece dönmeyeceğim." yanıtını verdi.