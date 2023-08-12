Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde zirve dönemi! Yerli ve milli roket Sonda'nın fırlatma testi gerçekleşti
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada'dan başarıyla fırlatıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadelerin kullanıldı.
SSB BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK
Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Görgün, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan 'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" dedi.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHÜRÜN HABERCİSİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçkeleştirilen başarının "Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi" olduğunu söyleyerek, Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, TürkiyeYüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşisıra gelecek nice müjdenin habercisi…Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
ROKETSAN'IN SONDA ROKETİ HEDEFİ: 550 KİLOMETRE
Uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, ŞİMŞEK Sonda Roketi ile 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. Roketsan, 2020 yılında 135 kilometre irtifaya ulaşmıştı.
Yeni geliştirilen 100 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip SR-1 Sonda Roketi ile ise bu yıl ilk atışın yapılması ve 300 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyordu. İğneada'dan atılan roketin kaç kilometre irtifaya çıktığı bilgisi henüz belirsizliğini koruyor.
SR-1 Sonda Roketi'nin ardından ise Roketsan, 'ŞİMŞEK Fırlatma Aracı' için çalışmalarını sürdürecek. 400 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip olacak ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı ile 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyor. ŞİMŞEK-1'in ardından ise daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?
- AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...
- Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...
- Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?
- EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...
- Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
- Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...
- Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?