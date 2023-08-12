Türkiye’nin Savunma Sanayii’nde zirve dönemi! Yerli ve milli roket Sonda’nın fırlatma testi gerçekleşti

ROKETSAN'IN SONDA ROKETİ HEDEFİ: 550 KİLOMETRE

Uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar gerçekleştiren Roketsan, ŞİMŞEK Sonda Roketi ile 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. Roketsan, 2020 yılında 135 kilometre irtifaya ulaşmıştı.

Yeni geliştirilen 100 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip SR-1 Sonda Roketi ile ise bu yıl ilk atışın yapılması ve 300 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyordu. İğneada'dan atılan roketin kaç kilometre irtifaya çıktığı bilgisi henüz belirsizliğini koruyor.

SR-1 Sonda Roketi'nin ardından ise Roketsan, 'ŞİMŞEK Fırlatma Aracı' için çalışmalarını sürdürecek. 400 kilogram ağırlığında faydalı yüke sahip olacak ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı ile 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkılması hedefleniyor. ŞİMŞEK-1'in ardından ise daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı gelecek.