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Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir'e hızlı tren müjdesi

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Bakan Uraloğlu’ndan Balıkesir’e hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında, Kuzeybatı Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir'e hızlı tren açıklaması geldi. İşte detaylar...

Bakan Uraloğlu incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Kuzey Çevre Yolu Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Kara Yolları Genel Müdürlüğümüzce iş birliği içerisinde yaptığımız bir proje. Yaklaşık 10 kilometrelik proje, 3 gidiş, 3 geliş, toplam 6 şerit olacak.

Aslında, kavşak yaklaşımlarını, kavşak kollarını kattığınızda 8-10 şeride kadar çıkabilecek. Öncelikle transit ulaşımı sağlarken 25-30 dakika olan seyahat süresini 5-6 dakikaya düşüreceğiz. Aslında transit trafiği rahatlatmış olacağız. Aynı zamanda şehir içerisinde yavaşlayan, tıkanma seviyesine gelen yerel trafiği rahatlatmış olacağız.

Eskiden yapmış olduğumuz mevcut çevre yoluyla beraber, çevre yolunu tam bir kucaklama haline getirmiş olacağız. Bütün yönlerden Balıkesir'in çevresini sarmış olacağız. Dolayısıyla hem trafiği rahatlatacağız hem de şehircilik anlamında Balıkesir'in daha düzenli, daha tertipli, daha imarının uygun bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Zaten Balıkesir, Bursa ve Manisa'dan da geçen İzmir-İstanbul otoyoluyla beraber konforu sağlamıştık" dedi.

HIZLI TREN AÇIKLAMASI

Balıkesir'in yüksek hızlı trenle bağlanması noktasında ilk etapta Bandırma'yla ilgili ihaleyi yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Süreç devam ediyor. Balıkesir'le ilgili hızlı tren hattımızın geliştirilmesi ve buranın da yapılması yine gündemimizde. Onun da istişarelerini yaptık. Güzel, verimli bir gün geçirmiş olduk. Bu çevre yolumuzun önemli bir bölümünü mahalli seçimlerden önce inşallah trafiği açmış olacağız. Ben şimdiden Balıkesir'imize bölgemize 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sora 2023 Şehir Buluşmaları programı için Zağnos Paşa Cami Meydanına geçti.

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