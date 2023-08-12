Bakan Uraloğlu’ndan Balıkesir’e hızlı tren müjdesi

HIZLI TREN AÇIKLAMASI

Balıkesir'in yüksek hızlı trenle bağlanması noktasında ilk etapta Bandırma'yla ilgili ihaleyi yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Süreç devam ediyor. Balıkesir'le ilgili hızlı tren hattımızın geliştirilmesi ve buranın da yapılması yine gündemimizde. Onun da istişarelerini yaptık. Güzel, verimli bir gün geçirmiş olduk. Bu çevre yolumuzun önemli bir bölümünü mahalli seçimlerden önce inşallah trafiği açmış olacağız. Ben şimdiden Balıkesir'imize bölgemize 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum" diye konuştu.