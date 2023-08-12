AK Parti'de kongre hazırlığı! 3 dönem kuralı uygulanacak mı? Yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara'ya özel çalışma...
AK Parti olağanüstü kongre tarihini belirleyerek yerel seçimler öncesi çalışmalara hız verdi. 7 Ekim'de yapılacağı açıklanan kongre ile birlikte seçim öncesi son viraja girilecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti'de kongre hazırlığı ile ilgili gelişmeleri canlı yayında açıklarken; Ankara ve İstanbul'a özel çalışma yapıldığını da belirtti. 3 dönem kuralı ile ilgili de detaylara değinen Akkuş, "Milletvekili ve kabine listelerine bakıldığında değişim muhtemel" dedi.
AK Parti, 7 Ekim'de önce olağanüstü kongre yapmaya ardından da kampa girmeye hazırlanıyor. Kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanırken, Başkan Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor. Kızılcahamam'da yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kampı olacak. AK Parti'de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor.
MECLİS-PARTİ AYRIMI ARTABİLİR
Başkan Erdoğan'ın kongrede Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, "Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz." dediler. Bunların yanı sıra, AK Parti'de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.
AK Parti'de yapılacak kongre öncesi siyasetteki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında açıkladı. İşte Akkuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:
KONGRE SONRASI KAMP OLACAK MI?
Alınan kararlar zaman içerisinde değişebiliyor ancak değişmeyecek tek şey şu an için 7 Ekim'de AK Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresini düzenleyecek olması. Kongre sonrası kampa giderler mi diye soracak olursanız eğer işte burada hala bir soru işareti var. Çünkü yerel seçimlere giden süreçte takvim oldukça dar. Bir kamp olmaz da denmiyor ama olursa nasıl olacağı ise bundan sonra belki eylül ayının sonunda biraz daha takvim şekillendikçe netlik kazanmış olacak.
ÖNCELİKLİ HEDEF YEREL SEÇİMLER
Öncelikle hedef elbetteki yerel seçimler. Zaten bu yüzden ağustos ayının başı itibarıyla AK Parti tüm kadrolarıyla sahaya inmiş durumda. Sadece MYK, MKYK üyeleri değil 268 milletvekilinin tamamı illerde ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 32 binden fazla köyün de ziyaret edilmesi, mahallenin de ziyaret edilmesi bekleniyor. Vatandaşla birebir temaslar kurulacak. Ağustos ayının sonuna kadar bu işlemler tamamlanacak. Oradan elde edilen geri dönüşümler ve fikirler ise bu kez AK Parti MYK'nın, MKYK'nın gündemine girecek ve bir yol haritası çizilecek. Bununla beraber yerel seçimler söz konusu olduğunda, parti kendi içerisinde bir süreç de yürütmek zorunda tabi ki. Kasım ayının başına kadar istifalar alınacak. Kasım ayının ortasına temayül yoklaması gerçekleşecek. Şubat ayında ise YSK'ya listeler teslim edildikten sonra bir aday tanıtım toplantısı düzenlenmiş olacak. Ama bazı iller kritik öneme sahip. Dolayısıyla o illere dair kimin aday olacağına ilişkin olarak da AK Parti çok daha önce iller bazında duyuru gerçekleştirme imkanına da sahip olacak.
ANKARA VE İSTANBUL'A ÖZEL ÇALIŞMA
Şimdi İstanbul, Ankara gibi iller önemli iller. Çünkü hem bulundukları demografik yapıları sebebiyle Türkiye'nin geneline sirayet edebilen bir oy potansiyeli söz konusu. Çünkü İstanbul'da daha fazla Sivaslının yaşıyor olması gibi. Oradan çıkacak karar Sivas seçimleriyle ilgili de bir fikir verecek. Dolayısıyla bu tarz illere, bilhassa CHP'nin muhalefetin elinde olmasından da kaynaklı olarak da bu tarz iller için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ne yapılacak peki? Yine aynı şekilde Yerel Yönetimler Başkanlığı kendi içerisinde bir mutfak çalışması başlattı. Bir strateji ekibi oluşturuldu. Bu ekip tamamı ile bu iller için çalışıyor. O illerdeki değişim dengeleri günbegün takip ediliyor desek hiç yanlış olmayacaktır. Buna yönelik olarak da bir seçim planlaması gerçekleştiriyor olacak AK Parti.
3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?
Şimdi hemen bir diğer nokta var kongre ile ilgili olarak. Bilhassa şu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 dönem kuralına ilişkin benzer bir durumu en azından AK Parti içerisinde bir tüzük değişikliği yapar mı, gündeme gelebilir mi? Şu an için gündemde böyle bir tüzük değişikliği bulunmuyor. Ama MYK, MKYK vitrinine bakacak olduğumuzda yeni isimlerin gelmesi muhtemel. Bunu kime sorsak bize şöyle söyleniyor, "Bunun yanıtı çok belli. Milletvekili listelerine bakın. Değişti mi? Evet değişti. Bununla beraber kabineye bakın. Değişti mi? Evet değişti." Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi partisine de böyle bir yöntem izleyebilir. Yani değiştirebilir. Eğer ki MKYK vitrininde de değişiklik olursa çok şaşırmamak gerekiyor. Tabi ki son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi verecek. Süreç önemli. Ben tüzük değişikliği beklenmiyor dedim ama beklendiği takdirde ne olacak? Siyasi İşler Başkanlığı bu kapsamda bir çalışma yürütecek. Henüz böyle bir çalışma başlamış değil. Ama takvim de daha var önümüzde. Yakın zamanda olmayacağı anlamına gelmez. Takipteyiz. Olursa sizlere aktaracağız.
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