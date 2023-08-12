AK Parti’de kongre hazırlığı! 3 dönem kuralı uygulanacak mı? Yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara’ya özel çalışma...

MECLİS-PARTİ AYRIMI ARTABİLİR

Başkan Erdoğan'ın kongrede Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, "Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz." dediler. Bunların yanı sıra, AK Parti'de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.

AK Parti'de yapılacak kongre öncesi siyasetteki sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında açıkladı. İşte Akkuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

KONGRE SONRASI KAMP OLACAK MI?

Alınan kararlar zaman içerisinde değişebiliyor ancak değişmeyecek tek şey şu an için 7 Ekim'de AK Parti'nin Olağanüstü Büyük Kongresini düzenleyecek olması. Kongre sonrası kampa giderler mi diye soracak olursanız eğer işte burada hala bir soru işareti var. Çünkü yerel seçimlere giden süreçte takvim oldukça dar. Bir kamp olmaz da denmiyor ama olursa nasıl olacağı ise bundan sonra belki eylül ayının sonunda biraz daha takvim şekillendikçe netlik kazanmış olacak.