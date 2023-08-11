Raci Kaya kimdir? Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.