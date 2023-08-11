Raci Kaya kimdir? Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
"Raci Kaya kimdir, nereli?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya getirildi. Peki, Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı hakkında bilgiler...
"SGK Başkanı Raci Kaya kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, SGK Başkanı Raci Kaya hayatı ve biyografisi.
RACİ KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1967 yılında Ankara'da doğan Dr. Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisansını, ardından Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır.
1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007 - 2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015 – Ağustos 2016 tarihleri arasında da Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mart 2016 - 2018 tarihleri arasında Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü'nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020'de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Raci Kaya kimdir? Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nereli, kaç yaşında?
- Ağustos ayı bitmeden PTT'den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu 2023? 200 gr ekmek fiyatı kaç TL?
- HAVA DURUMU | Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul güne sağanakla uyandı... Yağış devam edecek mi? İşte son tahminler
- DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı 2023? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? Başarı sıralaması, kontenjanları ve üniversite en düşük puanlar...
- DGS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu ve olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?
- "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?
- Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla final oynamıştır?
- Siklamen nedir?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak?