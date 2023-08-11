Partiden kovulan Ali Sinan Acıoğlu bombayı patlattı! Deprem zamanı eskort arayan CHP'li belediye başkanı kim?
‘Değişim’ adı altında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eliyle başlatılan koltuk savaşı sürerken, CHP'de bir de 'eskort' skandalı patlak verdi. CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in talimatıyla kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP'li bir danışmanının depremzede olan evde kendine eskort ayarladığını öne sürmüştü. Bugün yeni bir açıklama yapan Ali Sinan Acıoğlu, eskort arayanın danışman değil bizzat bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek bombayı CHP’nin kucağına bıraktı. Acıoğlu infial yaratan olayın ayrıntılarını da paylaştı ve "Üstlerine sinen ceset kokularıyla keyiflerine bakmaya gittiler. İşte geçen gün karmaşık anlattığım işin özeti bu." dedi.
14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde ağır yenilgiyi bir kez daha tadan CHP'de "değişimci" Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki büyük kavgası katlanarak katmerleşirken her gün yeni bir skandal olay kamuoyuna düşüyor.
CHP'DEN KOVULDU! GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
CHP'nin sosyal medya hesaplarını yöneten ve geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Eren Erdem'in talimatıyla kovulan Ali Sinan Acıoğlu, CHP'nin iç yüzünde ilişkin bomba açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP'den kurtulduğuna sevindiğini dile getiren Acıoğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki en büyük yalanın "Genel Başkanın talimatı var" sözü olduğunu ifade etti. CHP'nin sosyal medya tasarımlarında birebir ABD Başkanı Joe Biden'dan esinlendiğini dile getiren Acıoğlu, "Biden mi kurdu bu partiyi Atatürk mü kurdu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Acıoğlu, "O Eren seçim öncesi bana 'İletişim başkanı olacağım bu ülkede sana ekmek yok' demişti" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj da paylaşarak Eren Erdem'in İletişim Başkanlığı hayallerini de açık etti.
CHP'DE "ESKORT" DEPREMİ!
Acıoğlu'nun son itirafı ise CHP'de bomba etkisi yaratan 'eskort' iddiası oldu.
Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda deprem döneminde CHP'li bir danışmanın kendisine eskort aradığını yazmıştı. Acıoğlu bugün yaptığı açıklamamada eskort arayanın aslında bir belediye başkanı olduğunu iddia ederek detayları yazdı.
(Fotoğrafta: CHP'den kovulan Ali Sinan Acıoğlu)
ESKORT ARAYAN DANIŞMAN DEĞİL BELEDİYE BAŞKANIYMIŞ
Acıoğlu, CHP'de yaşanan 'eskort' skandalına dair şu paylaşımları yaptı:
"Yazıp sildiğim 'Eskort arayan Belediye Başkanı' meselesini doğru düzgün ifade etmek istiyorum: Sinirle yazmış, durumun vahametini tam ifade edememişim. Tam olarak hangi gündü diye WhatsApp kaydına baktım. KK'ya konuşma metinleri yazmaya can atan bir kifayetsize yazmışım o gün…
14 Şubat günü, depremin üzerinden 1 hafta geçmiş... "KK'yı desteklemek lazım, kazanacak" diye üfüren bir danışman daha var... Ona da şöyle demiştim: "Tevrat'ta 'Danışmanı bol olan zafere gider' deniliyor ama o danışmanlar bu danışmanlar değil..." Böyle danişmend düşman başına!
Şöyle yazmışım: "Dün afet bölgesinden dönen bir belediye başkanının yana yakıla eskort arayışına tanık olduk, adamlarından birisi telefon üstüne telefon ediyordu." Şimdi bu bilgi çok da "mümin" takılan bir arkadaşın neden ve nasıl ağırına gitmez değil mi? Gitmiyor...
"BELEDİYE BAŞKANINA ESKORT AYARLAMA PEŞİNDE"
Bahse konu kişi şöyle demiş: "Ahlak sükut etmiş meydan bunlara kalmış." Gitti yine de KK'ya çalıştı, ahlakı sükut etti herhalde... Neyse, konu o kişi değil. Konu Adıyaman'a deprem yardımları götüren belediye başkanı... Niye kendi götürüyor yardımı? Fotoğraf çekilmeden olmaz tabi!
14 Şubat'ta Baykal'ın cenazesi için Ankara'ya dönüyor o Belediye Başkanı. Danışmanı da evime geliyor. Enkaz altında çıkarılmamış cesetler! Yakınlarımıza ulaşamıyoruz! Evimde de depremzede var. Danışman sürekli bir telefon trafiğinde... Belediye Başkanına eskort ayarlama peşinde.
Derdimizi unutup o danışmanın ne yapmaya çalıştığına dikkat kesilince anlıyoruz, ne bizim acılarımız umurlarında, ne de üzerlerine sinen Adıyaman halkının ceset kokusu... "Bunu kendine yakıştırıyor musun?" dedim, iki de şahidim var: "Bunlar böyle işte" filan dedi o danışman...
GENCECİK ÇOCUKLAR BUNLARA "PEZEVENK" OLUYOR!
"Buradan kurtulmak istiyorum" filan da dedi... Hala da kurtulamadı danışman... Gencecik çocuklar bunlara "pezevenk" oluyor! Üstlerine sinen ceset kokularıyla keyiflerine bakmaya gittiler. İşte geçen gün karmaşık anlattığım işin özeti bu.
"ESKORT ARAYAN DANIŞMAN DEĞİL! BELEDİYE BAŞKANI…"
Yani kendine eskort ayarlayan o danışman değil, bizzat Belediye Başkanı... Büyük bir şehrin yine büyük bir ilçesinin belediye başkanı. Bir de danışmanına "ısmarlıyor" ki o da "cürüm" ortağı olsun. Acımız acınız değil, enkaz altında da kalsak, ekmeğimizden de olsak fark etmiyor."
ACIOĞLU DAHA ÖNCE NELER SÖYLEMİŞTİ?
Acıoğlu 'eskort' skandalına ilişkin geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlarda CHP'li bir belediye başkanı danışmanının depremzede olan evde kendine eskort ayarladığını yazmıştı.
"Kılıçdaroğlu, duydun mu?", "Midemiz bulanıyor sizden" notunu düşüldüğü paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Depremde akrabalarımızı kaybetmişiz, evimizde depremzede var. Bir belediye başkanı danışmanı evime geldi, eskort ayarlamaya çalışılıyor evimizde. Kılıçdaroğlu, duydun mu? Deprem bölgesinden gelen belediye başkanının danışmanı depremzede olan evde kendine eskort ayarladı. Midemiz bulanıyor sizden."
'Eskort' skandalını açık edip Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Ali Sinan Acıoğlu, nişanlısını da yaşanan skandala şahit tuttu.
"NİŞANLIM DA OLANA ŞAHİT, YERİN EN DİBİNE GİRDİM"
Acıoğlu, "Danışmanı telefonla konuşurken anladık, yerin en dibine girdim. Aha nişanlım da olana şahit. Evde de depremden bize sığınan insan var... Sizin dava arkadaşlarınız böyle insanlar işte! Ramazan bayramı geldi. Akrabalarım öldü depremde, cezaevindeki bir arkadaşım da görüşe yazdırmış, memlekete gideyim dedim, izin istedim. Göndermediler beni! Bayramda annemi getirttik, 70 küsur yaşında kadın evladını görmeye geldi. Neden? Neden yahu neden?" şeklinde konuştu.
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