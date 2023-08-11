Partiden kovulan Ali Sinan Acıoğlu bombayı patlattı! Deprem zamanı eskort arayan CHP’li belediye başkanı kim?

"BELEDİYE BAŞKANINA ESKORT AYARLAMA PEŞİNDE"

Bahse konu kişi şöyle demiş: "Ahlak sükut etmiş meydan bunlara kalmış." Gitti yine de KK'ya çalıştı, ahlakı sükut etti herhalde... Neyse, konu o kişi değil. Konu Adıyaman'a deprem yardımları götüren belediye başkanı... Niye kendi götürüyor yardımı? Fotoğraf çekilmeden olmaz tabi!

14 Şubat'ta Baykal'ın cenazesi için Ankara'ya dönüyor o Belediye Başkanı. Danışmanı da evime geliyor. Enkaz altında çıkarılmamış cesetler! Yakınlarımıza ulaşamıyoruz! Evimde de depremzede var. Danışman sürekli bir telefon trafiğinde... Belediye Başkanına eskort ayarlama peşinde.

Derdimizi unutup o danışmanın ne yapmaya çalıştığına dikkat kesilince anlıyoruz, ne bizim acılarımız umurlarında, ne de üzerlerine sinen Adıyaman halkının ceset kokusu... "Bunu kendine yakıştırıyor musun?" dedim, iki de şahidim var: "Bunlar böyle işte" filan dedi o danışman...

GENCECİK ÇOCUKLAR BUNLARA "PEZEVENK" OLUYOR!

"Buradan kurtulmak istiyorum" filan da dedi... Hala da kurtulamadı danışman... Gencecik çocuklar bunlara "pezevenk" oluyor! Üstlerine sinen ceset kokularıyla keyiflerine bakmaya gittiler. İşte geçen gün karmaşık anlattığım işin özeti bu.