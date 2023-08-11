Ömer Bulut kimdir, kaç yaşında? TOKİ Başkanı Ömer Bulut nereli, hangi görevlerde bulundu?

"Ömer Bulut kimdir, nereli?" sorusunun cevabı Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar sonrası gündeme getiriliyor. AFAD, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isimlerde değşiklik yapıldı. Yeniden TOKİ Başkanı olan Ömer Bulut hakkında detaylar ise araştırma konusu oldu. İşte, TOKİ Başkanı Ömer Bulut hakkında merak edilenler...