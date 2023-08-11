Ömer Bulut kimdir, kaç yaşında? TOKİ Başkanı Ömer Bulut nereli, hangi görevlerde bulundu?
"TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre birçok kuruma önemli atamalar gerçekleşti. Yeniden TOKİ Başkanı olan Ömer Bulut hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...
"Ömer Bulut kimdir, nereli?" sorusunun cevabı Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar sonrası gündeme getiriliyor. AFAD, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isimlerde değşiklik yapıldı. Yeniden TOKİ Başkanı olan Ömer Bulut hakkında detaylar ise araştırma konusu oldu. İşte, TOKİ Başkanı Ömer Bulut hakkında merak edilenler...
ÖMER BULUT KİMDİR?
1968 yılında Trabzon'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı.
Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atanmıştır.
Ömer Bulut, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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