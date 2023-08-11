11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Yeni atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre AFAD Başkanlığına Okay Memiş getirildi. Okay Memiş kimdir? sorusu yapılan atamalar sonrası merak konusu oldu. Peki, Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AFAD Başkanı Okay Memiş hakkında bilgiler...

"Okay Memiş kimdir, nereli?" sorusu arama motorlarında hz kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası AFAD Başkanlığına atanan Okay Memiş ile ilgili aramalar hız kazandı. İşte, Okay Memiş hakkında detaylar...

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı.



27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Okay Memiş, evli ve iki çocuk babası.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA