Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
Yeni atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre AFAD Başkanlığına Okay Memiş getirildi. Okay Memiş kimdir? sorusu yapılan atamalar sonrası merak konusu oldu. Peki, Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AFAD Başkanı Okay Memiş hakkında bilgiler...
"Okay Memiş kimdir, nereli?" sorusu arama motorlarında hz kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası AFAD Başkanlığına atanan Okay Memiş ile ilgili aramalar hız kazandı. İşte, Okay Memiş hakkında detaylar...
OKAY MEMİŞ KİMDİR?1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı.
27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atandı.
İyi derecede İngilizce bilen Okay Memiş, evli ve iki çocuk babası.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Raci Kaya kimdir? Yeni SGK Başkanı Raci Kaya kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı nereli, kaç yaşında?
- Ağustos ayı bitmeden PTT'den 5.098 TL verilecek! Başvuran her ay alacak! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu 2023? 200 gr ekmek fiyatı kaç TL?
- HAVA DURUMU | Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! İstanbul güne sağanakla uyandı... Yağış devam edecek mi? İşte son tahminler
- DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı 2023? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? Başarı sıralaması, kontenjanları ve üniversite en düşük puanlar...
- DGS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu ve olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?
- "İstanbul Türkçesi konuşanlar için Türkçe, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan..." diyen biri devamında hangisini söylerse doğru bir bilgi vermiş olur?
- Hangi ülkenin A milli futbol takımı, 1930'dan bu yana düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda birden fazla final oynamıştır?
- Siklamen nedir?