İstanbul ve Ankara için çılgın proje! İki şehir arası 85 dakikaya iniyor! Ulaştırma Bakanlığı çalışmalara başladı...

ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOK

Malatya'da yol, ulaşım ve havalimanı anlamında ciddi bir sıkıntı yaşamadık ama iletişim anlamında ciddi bir sıkıntı yaşadık. Yollar bizim beklentilerimizi karşıladı.

Şehirlerin altyapı konusunda ise şunu söyleyebilirim. Özellikle 4 il ve 2 ilçe büyük hasar aldı. Kahramanmaraş Belediye Başkanı, kentin tamamına su verildiğini ama boruların tahrip olması nedeniyle yüzde 75 kaçak olduğunu söyledi. Tüm bu altyapıları koordineli bir şekilde yenileyeceğiz. Teknoloji çok gelişti. Artık altyapı problemlerini noktasal tespit edebiliyoruz.

Adıyaman en çok etkilenen illerden biri. Hatay ilk sırada, Kahramanmaraş ikinci sırada, Adıyaman da üçüncü sırada. Birbirlerine yakınlar. Adıyaman daha düzgün bir coğrafya, orada bir şey yapmak daha kolay. Orası daha hızlı toparlanabiliyor.

Depremde herkes yardıma koştu, kimse sen necisin kimsin demedi. Altından kalkamayacağımız bir zorluk yok.

Hatay, çok ciddi medeniyetlerin yaşadığı bir coğrafya. Maalesef belli bir disipline dayanmayan binaların olması yıkımı artırdı maalesef. Bazı binalara ulaşmak için enkazları kaldırarak ulaşabiliyordunuz. Böyle bir şey görmemiştim.