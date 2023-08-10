10 Ağustos 2023, Perşembe
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Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu ve olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu ve olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 10 Ağustos Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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