ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. SORU: Bir olaya veya bir objeye yönelik olumlu ve olumsuz tutumların, o olayı veya objeyi andıran diğer ögelere de yansıması durumu hangisidir? A: MANDELA ETKİSİ B. KELEBEK ETKİSİ C: GARCİA ETKİSİ D: PLASEBO ETKİSİ CEVAP: C