Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na tam destek! ’Değişimciler’i hedef aldı: Aslan parçaları 14 Mayıs gecesi neredeydiniz

ÖZEL'E ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'in genel başkan adayı olacağı iddialarını da değerlendirdi.

Konuşmasında "Özel şu an Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturuyor. Parlamentodaki bütün milletvekillerine başkanlık yapsın diye görevlendirildi. Özel ile ilgili bilgi kirliği oluyor.

Özel, Kılıçdaroğlu ile tam bir anlayış ve dayanışma birliği içerisinde. CHP'nin diğer grup başkanvekilleri ile bir çalışma içindeler. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde başarısı için bir mücadele vereceğine inanıyorum. Az bir süre kaldı" ifadelerine yer verdi.