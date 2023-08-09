Rusya ve Ukrayna’ya ’müzakere’ çağrısı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da

'SAVAŞA SON VERME ÇAĞRISINDA BULUNULDU'

Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığı kaydedilerek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgemize yönelik muhtemel etkileri etraflıca ele alınmış; Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirilmiş; kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceği ifade edilmiştir" denildi.