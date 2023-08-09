Rusya ve Ukrayna'ya 'müzakere' çağrısı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getiriyor. Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasının ardından, anlaşmanın süresinin dolması gözleri tekrardan Türkiye’ye çevirdi. Başkan Erdoğan’ın iki ülke arasındaki etkin rolü ‘savaşın son’ bulmasına yönelik en etkin lider olarak yorumlanıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün düzenlenen MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, “savaşa son verme çağrısı”nda bulunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından kritik açıklamalar yapıldı.
3 saat süren toplanın detaylarına ilişkin, Rusya Ukrayna arasında süren savaşı gerginliğine yönelik yayımlanan bildiride, "savaşa son verme çağrısı"nda bulunuldu.
EN ETKİN ROL TÜRKİYE!
Bildiği üzere, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndaki bağlayıcı gücü, dünyanın dilinde. Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü taktir toparken, AB, ABD ve birçok ülke tarafından hem "tahıl koridoru" hem de savaşın son bulmasındaki en etkin rol oynayacak ülkenin Türkiye olacağı dile getiriliyor.
"ORTAK PAYDADA BULUŞACAĞIZ"
Rusya'nın çekildiğini duyurduğu Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması özelinde konuşan Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile ortak paydada buluşacağız" demişti.
Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ABD DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'NİN KARADENİZ TAHIL ANLAŞMASI'NDAKİ ROLÜNDEN MEMNUNUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap vermişti.
'SAVAŞA SON VERME ÇAĞRISINDA BULUNULDU'
Rusya-Ukrayna savaşının da ele alındığı kaydedilerek, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgemize yönelik muhtemel etkileri etraflıca ele alınmış; Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirilmiş; kıtanın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıtanın sahiplerince bulunabileceği ifade edilmiştir" denildi.
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