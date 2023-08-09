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Emin adımlarla enerjide tam bağımsız Türkiye! Abdülhamid Han gemisi göreve gidiyor! Bakan Bayraktar 'vira bismillah' diyerek duyurdu

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Emin adımlarla enerjide tam bağımsız Türkiye! Abdülhamid Han gemisi göreve gidiyor! Bakan Bayraktar ’vira bismillah’ diyerek duyurdu

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından geminin görüntülerini ve videosunu paylaşarak, "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun” ifadelerini kullandı.

Enerjinin dümenine geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bakanlık süresince Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyecek.

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlandı.

"YENİ GÖREVE VİRA BİSMİLLAH"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyurdu. Geçen sene aynı gün Mersin Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han, bugün Akdeniz'deki yeni görevine başladı.

Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

12 BİN 200 METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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