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Başkan Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdimi!

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Başkan Erdoğan’dan Bakan Hakan Fidan’a üstün hizmet madalyası takdimi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.

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