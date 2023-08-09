Başkan Erdoğan'dan Bakan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası" takdimi!

09 Ağustos 2023, Çarşamba
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! SGK girişi 2000 sonrasına...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!
- Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?
- LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
- İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
- Galatasaray'da Zaniolo yolcu oluyor! İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Sözleşme şartları...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman zamlı yatacak 2023? Ağustos ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN sonu...
- İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?
- EYT'de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! 90 gün detayı dikkat çekti! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?
- 2023-2024 sezonu biten transferler açıklandı! Listede tanıdık isimler var! İşte dikkat çeken transferler...
- YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? YKS tercih sonuçları 9-10-11-12 Ağustos'ta açıklanır mı?
- AÖF, AUZEF, AÖL 2023-2024 kayıtları başladı mı? Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?