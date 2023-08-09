Deva Partili ismin manipüle oyunu tutmadı! İftira attığı vatandaştan cevap gecikmedi

Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te elinde silahla yürüyen bir çiftin gördüğünü iddia eden DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik'in, kaymakamlıkça yalanlanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı iddiasını alıntılayan @ahmet0311245173 isimli sosyal medya hesabı, gizlice görüntüleri çekilen çiftin kendileri olduğunu belirterek, silah diye lanse edilen ürünün yasal pilli bir boncuk atar airsoft olduğunu söyledi.

"NEDEN HEMEN POLİS ÇAĞIRMADINIZ?"

@ahmet0311245173 isimli kullanıcı Çelik'in paylaşımına cevap olarak, "Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah'ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız? Konuya muhatap ürün oyuncak airsoft pilli boncuk atar bir üründür. Yasaldır." ifadelerini kullandı.