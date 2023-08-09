Deva Partili ismin manipüle oyunu tutmadı! İftira attığı vatandaştan cevap gecikmedi
Eyüpsultan’a bağlı Göktürk mesire alanında, elinde silahla yürüyen bir çift gördüğünü iddia eden Deva Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik’in manipüle oyunu tutmadı. Çiftin izinsiz çekilen videoları ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Çelik’in iftirası gecikmeden cevap buldu. Çelik’in paylaşımını alıntılayan @ahmet isimli bir twitter kullanıcısı, görüntülerdeki kişilerden birinin kendisinin olduğunu belirtti. Elindekinin oyuncak olduğunu söyleyen vatandaş, fatura göstererek Çelik’in algı oyununa son verdi.
Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk'te elinde silahla yürüyen bir çiftin gördüğünü iddia eden DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Bilal Çelik'in, kaymakamlıkça yalanlanmasının ardından bir gelişme daha yaşandı. Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı iddiasını alıntılayan @ahmet0311245173 isimli sosyal medya hesabı, gizlice görüntüleri çekilen çiftin kendileri olduğunu belirterek, silah diye lanse edilen ürünün yasal pilli bir boncuk atar airsoft olduğunu söyledi.
"NEDEN HEMEN POLİS ÇAĞIRMADINIZ?"
@ahmet0311245173 isimli kullanıcı Çelik'in paylaşımına cevap olarak, "Merhaba. Videodaki kişi benim keşke böyle bir manipülasyon yapacağınıza gelip bir Allah'ın selamını verip sorsaydınız. Madem gerçek ürün zannettiniz neden hemen polis çağırmadınız? Konuya muhatap ürün oyuncak airsoft pilli boncuk atar bir üründür. Yasaldır." ifadelerini kullandı.
FATURASINI DA PAYLAŞTI
Paylaşımda, ürünün içeriğini gösteren satış belgesinin yanı sıra, boncuk atmaya uygun mekanizması da yer aldı.
Çelik, elinde silahla yürüdüğünü iddia ettiği çifti şu ifadelerle hedef göstermişti:
"Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi.
Ülkenin geldiği durum.
Saat: 19.32
Yer : Göktürk Göleti"
Öte yandan iftiraya maruz kalan çifte sosyal medyadan destek mesajları geldi.
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