Sosyal medyada olay olmuştu! Silah sanılan cisim oyuncak çıktı

DEVA'DAN KİRLİ DEZENFORMASYON

Çelik, Göktürk'te silahlı çift iddiasını dolaşıma soktu, "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" ifalerini kullandı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.