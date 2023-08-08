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Sosyal medyada olay olmuştu! Silah sanılan cisim oyuncak çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Sosyal medyada olay olmuştu! Silah sanılan cisim oyuncak çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin silahla dolaştığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı incelediği ve yapılan incelemede silah olarak nitelendirilen cismin oyuncak olduğu ortaya çıktı. DEVA Partisi "Ülkenin geldiği durum...” notuyla "silahlı çift" dezenformasyonunu yayarken bu algı operasyonuna fondaş medyada dahil oldu. Cumhuriyet, Odatv, Onedio gibi platformlar da yaptıkları paylaşımlarla gerçek olmayan bu haberi okurlarına sundu. İşte detaylar...

İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te elinde silahla dolaşan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiği bildirildi.

Eyüpsultan Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen bir kişi çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Muhalefet unsurları yerel seçimlere giderayak yalan ve algı odaklı kirli siyasetine hız verdi. Bu durumun son örneği DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Bilal Çelik'in dezenformasyon temelli sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

DEVA'DAN KİRLİ DEZENFORMASYON
Çelik, Göktürk'te silahlı çift iddiasını dolaşıma soktu, "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaptığı paylaşımda "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu" diyen Çelik, "Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi" ifalerini kullandı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Görüntülerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiğini, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yaptıkları incelemede silahın oyuncak olduğunu tespit ettiğini belirledi.

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Eyüpsultan Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Göktürk Göleti'nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin "Ülkenin geldiği durum..." notuyla yaydığı 'silahlı çift' dezenformasyonuna fondaş medya da düştü.

CUMHURİYET

CHP yandaşı Cumhuriyet, gelişmeyi "İstanbul'da korkutan görüntü: Ellerinde silahlarla dolaştılar" başlığıyla duyurup algı yaptı.

ODA TV'de görüntüleri "Göktürk'te korkutan görüntüler" şeklinde servis etti.

ONEDİO

Onedio isimli platform da kirli dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE YASASI
Böylesi yalanlarla yayılan ve toplumun sinir uçlarını kaşımayı hedefleyen kirli algı operasyonlarına karşı Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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