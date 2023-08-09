"İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak? İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbulkart Aylık abonman ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu?'' soruları sorgulanıyor.