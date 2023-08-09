İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?
"İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. UKOME toplantısında alınan karar sonrası toplu taşımaya yüzde 51,52 oranında zam yapıldığı duyuruldu. Peki, İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?
"İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İnternet arama motorlarında ''Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak? İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbulkart Aylık abonman ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ücreti ne kadar oldu?'' soruları sorgulanıyor.
İETT TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplu taşıma zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
MAVİ KART ÜCRETİ BİN 173 TL'YE TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 19,17'YE ÇIKTI
Zamla birlikte aylık tam mavi kart ücretleri 777 TL'den bin 173 TL'ye öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 211,50 TL'ye yükseldi.
Yönetimin yüzde 51'lik zammı sonrası ise 2019-20223 yılları arasında toplu ulaşımda kümülatif artışla yüzde 477 zam yapıldı.Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.
Taksi açılış ücretine yüzde 51,52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. Buna göre, taksi indi-bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.
Otobüslerde tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.
Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişkenlik gösterecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.
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- İstanbul İBB ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbul ulaşım zammı hangi gün geçerli olacak?
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