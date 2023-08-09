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Valilik Kararnamesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 valiye yeni görevlendirme...

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Valilik Kararnamesi Başkan Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı! 57 valiye yeni görevlendirme...

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararına göre birçok şehrin valisi değişti. İşte isim isim tüm liste...

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