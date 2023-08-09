09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: Önlemler alacağız

Bakan Mehmet Özhaseki'den kentsel dönüşüm mesajı: Önlemler alacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Bakan Mehmet Özhaseki’den kentsel dönüşüm mesajı: Önlemler alacağız

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA