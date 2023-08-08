Togg Sedan modeli de sokaklara iniyor! Bakan Kacır tarih verdi...

1500 TOGG YOLLARDA

Kacır, "Bin 500'e yakın Togg şu anda Türkiye yollarında seyahat etmekte. Togg, savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ilham alarak yönetilen bir projedir." dedi.

TOGG'UN SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG'un sedan modeline ilişkin bilgiler de veren Kacır şunları söyledi:

"SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak."