TBMM’de flaş Akbelen gelişmesi: Muhalefet partilerinin genel görüşme önerisi reddedildi

PKK'NIN YENİ KAOS PLANI

PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda orman yangınları eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan sorumlu değilmiş gibi doğa savunuculuğuna soyunan PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan, Akbelen üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu.



Kalkan, terör örgütünün yurtdışı haber sitelerinden ANF'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: Şimdi Akbelen'de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Kurdistan'daki orman kesimi yakma savaş nedeniyle, Türkiye'deki ise rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar.