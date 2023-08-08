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TBMM'de flaş Akbelen gelişmesi: Muhalefet partilerinin genel görüşme önerisi reddedildi

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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TBMM’de flaş Akbelen gelişmesi: Muhalefet partilerinin genel görüşme önerisi reddedildi

Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM’de muhalefet partilerinin genel görüşme önerisi reddedildi.

Türkiye'nin son yıllarda attığı 'Milli Enerji ve Maden Politikası' adımları dikkat çekerken 'enerji' hamlelerini baltalamaya çalışan odakların kirli oyunları da sürüyor.

Son olarak; Muğla Milas'taki termik santraller konusunda yapılan provokasyonlar, CHP'nin kışkırtma çabaları ve sözde çevrecilerin karalama kampanyaları kamuoyu gündemini meşgul etti.

EYLEMCİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ DOSYASI VAR

Muğla Akbelen'de 12 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası kabarık çıktı. 24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamına yakınının Milas dışından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldikleri belirlendi. Gözaltınna alınanlardan bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan toplam 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, bu ve benzeri kişilerin farklı illerden sözde çevreci eylemlere katılmak için Akbelen'e geldikleri, provokasyon yaparak, diğer vatandaşları suça teşvik ettiklerini belirledi. Güvenlik güçleri, vatandaşlara bu tür kişilerin oyunlarına gelinmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

PKK'NIN YENİ KAOS PLANI

PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda orman yangınları eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan sorumlu değilmiş gibi doğa savunuculuğuna soyunan PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticisi Duran Kalkan, Akbelen üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu.

Kalkan, terör örgütünün yurtdışı haber sitelerinden ANF'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi: Şimdi Akbelen'de orman kesiyorlar. Bugün haberlerde veriyordu; diyorlardı ki, bir haftada doksan futbol sahası büyüklüğünde yer ormansızlaştırıldı. Dümdüz kesildi. Peki niçin? İşte rant için şöyle bir teori uydurmuşlar. Kurdistan'daki orman kesimi yakma savaş nedeniyle, Türkiye'deki ise rant nedeniyle. Evet rant. Ama bu rant nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Bazı soyguncular palazlanıyorlar, fakat o oradan kazanılan para nerede kullanılıyor? Kürt savaşında kullanılıyor. Kürtlere karşı mermi olarak kullanılıyor. Bunu görmek çok zor mudur? Görüp de kabul etmek gerçekten mi çok zor? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Görüntülere aldanmamalı Türkiye toplumu, sosyalistleri, aydınları, kadın ve gençleri. Sonuca bakmalılar. Sonucu ortaya çıkaran nedene baksınlar.

HDP'LİLERİ BÖLGEYE TAŞIDILAR

Geçtiğimiz günlerde Avcılar Belediyesi, tasarruf tedbirlerinin açıklandığı gün resmi otobüsleriyle Akbelen'e bir grup kişileri taşıdı. Grubun içerisinde HDP'lilerin çoğunlukta olduğu ve HDP/ Yeşil Sol Parti'nin gruba destek mesajı görüldü.

TBMM'DE PROVOKASYONA GEÇİT YOK

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

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