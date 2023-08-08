Al Jazeera’nın Türkiye analizi: Bölgesel ilişkilerde hayati rol oynuyor!

"BÖLGESEL İLİŞKİLERDE HAYATİ ROL OYNUYOR"

Al Jazeera Centre for Studies Türkiye analizinde şu başlıklara yer verdi:

Türkiye, özellikle çatışmadan kaçınma stratejisinin eskimesinin ardından belirli çatışmalarda güçlü askeri gücünü kullandıktan sonra, bölgesel ilişkilerde hayati bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Türkiye'nin büyümeye devam eden silah endüstrisine vurgu yapılan yazıda bunun Türkiye'nin yumuşak gücüne önemli katlılar sağladığı belirtildi.

Son savaşlar, dünyadaki çatışmaların çözümünde geleneksel olmayan silahların, özellikle drone'ların ve güdümlü füzelerin önemini kanıtladı.

Ayrıca yazıda, hem BAE hem de Suudi Arabistan, Türk İHA'larını ve onları çalıştırmak ve geliştirmek için gereken teknolojileri edinmeyi birinci öncelik haline getirdiğine de değinildiği görüldü.

Körfez ülkelerinin bu önceliği nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğine dikkat çeken yazıda şu detaya da yer verildi:

"Bu nedenle askeri silahlanma açısından en hızlı büyüyen ülkelerden biri olan ve insansız hava araçları söz konusu olduğunda en gelişmiş ülkelerden biri olan Türkiye'ye yöneldiler. Türkiye drone'ların taşıyabileceği seyir füzeleri geliştirmeyi bile başardı. Ayrıca Kızılelma modeli gibi insansız geleneksel savaş uçaklarının geliştirilmesinde de büyük mesafe kat etti."