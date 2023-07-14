Zirveye Başkan Erdoğan damga vurdu! Dünya gündeminden düşmüyor: Türkiye NATO ile meşgul! 3 önemli role dikkat çekildi
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan ve Türkiye damga vurdu. Dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye ile ilgili Al Jazeera, dikkat çeken bir analiz yayımladı. Zirvede Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği geçirdiğini belirten gazete, masadaki 3 önemli gündem maddesini analiz etti.
11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu.
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin yanı sıra uluslararası oynadığı roller nedeniyle de günlerdir dünya basınının gündeminde.
Al Jazeera gazetesi de bu konuyla ilgili bir haber yayımladı. 'Türkiye NATO ile meşgul, İsveç'in teklifi, F-16'lar ve savaş ara buluculuğu' başlıklı haberinde Türkiye'nin rollerinden bahsetti.
Haberde, "Başkent Vilnius'taki zirvenin ardından çarşamba günü geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, İsveç'in NATo üyeliğini onayladı. Dengeleyici pek çok harekette bulunarak Türkiye için birçok önemli konuya değindi. Bunun yanı sıra Ukrayna meselelerini de ele aldı" denildi.
Türkiye-Yunanistan arasındaki meseleye de değinen gazete, "Türkiye Avrupa'da yeni yollar açıyor" diyerek, Yunanistan ile müzakerelerin de yeniden başladığını duyurduğunu ifade etti.
Haberde, "Türk lider, İsveç'in NATO üyeliğini onaylandığını söyledi. Ayrıca bir yol haritası çizilecek ve Ekim ayından itibaren de söz konusu harita parlamentoya iletilecek" denildi.
Erdoğan'ın "Son kararı Meclis verecek" diye vurgu yaptığına dikkat çeken Al Jazeera, Erdoğan'ın asıl onay yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna dikkat çektiğini ifade etti.
Son maddede ise Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Başkan Erdoğan'ın "Rusya'dan açıklamalar geldi. Ancak durum daha sonra öğrenilince olumlu bir yola gidildi" sözlerine vurgu yapan gazete, iddia edildiği gibi olası bir gerilimin olmadığını ifade etti.
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