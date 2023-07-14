Zirveye Başkan Erdoğan damga vurdu! Dünya gündeminden düşmüyor: Türkiye NATO ile meşgul! 3 önemli role dikkat çekildi

Haberde, "Başkent Vilnius'taki zirvenin ardından çarşamba günü geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, İsveç'in NATo üyeliğini onayladı. Dengeleyici pek çok harekette bulunarak Türkiye için birçok önemli konuya değindi. Bunun yanı sıra Ukrayna meselelerini de ele aldı" denildi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki meseleye de değinen gazete, "Türkiye Avrupa'da yeni yollar açıyor" diyerek, Yunanistan ile müzakerelerin de yeniden başladığını duyurduğunu ifade etti.