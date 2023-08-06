Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitecek, açılış tarihi belli oldu mu?
Vatandaşlar, Meclis'in tekrar çalışmalarına ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplanmıştı ve 28. dönem Meclis çalışmaları Mayıs ayındaki seçimlerle başlamıştı. Taşerona kadro gibi konulardaki çalışmaların tamamlanması için gözler tekrar Meclis'e çevrildi. Peki TBMM tatili ne zaman bitecek, açılış tarihi belli oldu mu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak 16 Temmuz'da tatile girdi. Emekli ve memur zammı çalışmaları TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve kabul edilmişti. Meclis'te kira artış oranı sınırlaması ve diğer birçok önemli konuyla ilgili kararlar alındı. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitecek, açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILIYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.
TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı.
Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi.
Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.
TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.
Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.
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