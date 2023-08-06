Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak 16 Temmuz'da tatile girdi. Emekli ve memur zammı çalışmaları TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve kabul edilmişti. Meclis'te kira artış oranı sınırlaması ve diğer birçok önemli konuyla ilgili kararlar alındı. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM tatili ne zaman bitecek, açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...