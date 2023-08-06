Bu ne perhiz bu ne lahana! Batı'nın 'kirli' algıcı medyası Alman DW yalanları patlak verdi! 'Akbelen' üzerinden vurmaya çalıştılar
Türkiye’ye karşı her bulduğu fırsatta yalan ifadelerle ‘karalama kampanyası’ yürüten Alman DW, Akbelen üzerinden de kirli bir algı operasyonu peşine düştü. İki yüzlü tutum sergileyen DW, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Akbelen'deki ağaç kıyımıyla gündeme gelen Yeniköy ve Kemerköy santralleri halk sağlığını tehdit ediyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri 35 bin 195 erken ölüme, yaklaşık 230 bin çocuğun bronşit hastası olmasına yol açtı” ifadelerini kullandı. Ancak geçmişiyle çekilmemeyi bir türlü beceremeyen Alman DW, 2022 yılında yaptığı 'Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında' başlıklı haberinde, "Kışın yaşanacak doğal gaz sıkıntısında taşkömürü ve ham petrol yakıtlı 16 termik santral tekrar faaliyete geçebilecek" şeklinde servis etmişti.
Muğla Milas'ta 1980'lerden bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilme kararı sonrası sözde çevreci argümanlarla eyleme başlayan CHP yandaşlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Yaşadığı seçim hezimetini ve partisindeki 'değişim' kavgasını perdelemek için bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu yanına CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini de aldı.
KILIÇDAROĞLU AKBELEN'DE PROVOKASYONU KÖRÜKLEDİ
Termik santrali protesto eden CHP yandaşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için. Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" iddiasında bulundu.
Sözde çevrecilik nutukları atan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor."
Kılıçdaroğlu provokasyonun devam etmesi için sözde çevrecilerden destek isteyerek "Kömür yerin altında kalacak" savunmasını yaptı ve bölgeye tekrar geleceğini ifadelerini kullandı.
ALMAN DW'DE DEVREYE GİRDİ
Alman merkezli Deutsche Welle Türkçe'nin Türkiye kamuoyuna yönelik manipülatif ve kışkırtıcı haber dili devam ediyor.
Son olarak ise DW ikiyüzlü tutumunu Akbelen olayı üzerinden sergilemeye başladı. Sosyal medya üzerinden Akbelen haberini öne çıkaran DW, "Akbelen'deki ağaç kıyımıyla gündeme gelen Yeniköy ve Kemerköy santralleri halk sağlığını tehdit ediyor. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri 35 bin 195 erken ölüme, yaklaşık 230 bin çocuğun bronşit hastası olmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.
İKİ YÜZLÜLÜĞÜN BELGESİ
DW'nin 2022 yılında yaptığı 'Almanya kömür santrallerine dönmede karar aşamasında' başlıklı haberinde, "Elektrik üretiminde Rusya'nın doğal gazına alternatif arayan Almanya'da hükümet kömür santrallerini yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. Kışın yaşanacak doğal gaz sıkıntısında taşkömürü ve ham petrol yakıtlı 16 termik santral tekrar faaliyete geçebilecek" ifadelerini kullandığı görülüyor.
AKBELEN GERÇEKLERİ
Peki Akbelen gerçekleri neler, CHP ve yandaşlarının iddia ettiği gibi çevre katliamı var mı, santral bölgede nasıl bir faaliyet yürütüyor? İşte detaylar...
İLK KEZ 1987'DE FAALİYETE GEÇİRİLDİ
Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömüründen elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında faaliyete geçirildi.
1.095 MW KURULU GÜCE SAHİP
Bölgede bulunan kömür rezervinin kalitesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak terzi işi inşa edilen santrallerde sadece bölgede çıkarılan yerli kömür kullanılabiliyor. Yeniköy Termik Santrali'nde 2 ünite ve Kemerköy Termik Santrali'nde 3 ünite ile toplam 1.095 MW kurulu güce sahip santraller yerli kaynaklarla üretim yapmaktadır.
BÖLGENİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 62'SİNİ KARŞILIYOR
Bu santraller ülke için stratejik öneme sahip olurken ülkemizin elektrik ihtiyacının ortalama %2,5'ini, önemli bir turizm bölgesi olan Ege'de kullanılan elektriğin ise yaklaşık %62'sini karşılıyor.
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