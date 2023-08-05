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Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile tahıl girişimini görüştü

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Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşı ile tahıl girişimini görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

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