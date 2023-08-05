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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza! Yaralılar var

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Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda kaza! Yaralılar var

Son dakika haberi...Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2’si gazeteci olmak üzere 2 yaralı bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1'i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

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