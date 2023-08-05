İzmir’in su çilesi! Halk isyan etti: Bari 2 günde bir su getirin

İZSU'nun tankerlerle getirdiği suyu depolara boşaltarak şebekeye verdiğini, bu sayede mahallenin bir bölümünde suların aktığını anlatan Okatan, bu önleme rağmen alçak kotta yer alan birçok eve su verilemediğini ifade etti.

Tankerle taşınan suyun da adil dağıtılmadığını savunan Okatan, "Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız." dedi.