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Mardin'de terör örgütü PKK'ya darbe! 3'ü daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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Mardin’de terör örgütü PKK’ya darbe! 3’ü daha öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde süren Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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