Adıyaman’da orman yangını paniği! Kontrol altına alındı

"Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."

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