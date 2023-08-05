Adıyaman'da orman yangını paniği! Kontrol altına alındı
Son dakika haberi...Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adıyaman Valisi Osman Varol "Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü." dedi.
Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.
Güvenlik güçleri ve özel sektörde çalışan ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, yangına tüm birimlerin ortak hareketle müdahale ettiğini belirterek, şunları anlattı:
"Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...
- Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
- F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Uzmanlardan sevindiren açıklama! Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
- 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...
- ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
- 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...
- Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu?
- YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? FB Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...