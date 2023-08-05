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Adıyaman'da orman yangını paniği! Kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Adıyaman’da orman yangını paniği! Kontrol altına alındı

Son dakika haberi...Adıyaman'da Karadağ mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adıyaman Valisi Osman Varol "Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü." dedi.

Alınan bilgiye göre, Karadağ kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Adıyaman Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesine bağlı arazöz, itfaiye aracı ve su tankı sevk edildi.

Güvenlik güçleri ve özel sektörde çalışan ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, yangına tüm birimlerin ortak hareketle müdahale ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, güvenlik güçleri ve özel sektörden tüm ekiplerimizle müdahale edildi. Yangın şu an için kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Bölgede kayalık bir alanda soğutma çalışmasına destek vermesi için bir helikopter istedik. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü."

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