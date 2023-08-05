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CHP'li Bilecik Belediyesi'nden doğa katliamı: Orman çöp döküm alanına döndü

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Giriş Tarihi: 05.08.2023 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023
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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden doğa katliamı: Orman çöp döküm alanına döndü

Bilecik Belediyesi kamyonlarla doğaya evsel ve inşaat atıkları döküyor. Yerleşim yerine yakın alana dökülen atıklar hem çevreye hem de insa sağlığına zarar veriyor. Belediye ise tüm uyarılara kulak tıkayıp doğayı katletmeye devam ediyor.

Araç lastikleri, koltuklar, çöp ve evsel atıklar...

Ormanlık alan Bilecik Belediyesi'nin kontrolsüz çöplüğüne dönüştü.

Yıllarca kentin çöplerinin depolandığı vahşi çöp depolama alanını hafriyat döküm sahasına dönüştüren Bilecik Belediyesi, hem insan sağlığına tehlikeye atıyor hemde olası orman yangınlarına davetiye çıkartıyor.

Ormanın içinde bulunan 40 dönümlük alan 7 yıl önce kentte geri dönüşüm tesisinin kurulmasının ardından döküme kapatılmıştı.

Ancak belediye kentte lisanslı hafriyat döküm sahası olmasına rağmen inşaat atıkları ve molozları bu alana dökmeye başladı.

Tüm uyarılara kulak asmayan belediye, olası bir faciaya davetiye çıkarıyor.

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